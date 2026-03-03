Marín no descartó un aumento de combustibles por el conflicto en Medio Oriente



El CEO de YPF, Horacio Marín, no descartó un aumento adicional en el precio de los combustibles en caso de extenderse el conflicto en Medio Oriente, pero aseguró que será en forma gradual.

“Tratamos de evitar de pasar al consumir precios muy rápido de un día para el otro. Si los precios del petróleo se mantienen durante meses altos va a terminar impactando en el surtidor, pero será lentamente”, señaló el ejecutivo.

En declaraciones periodísticas, Marín dijo es “es impredecible lo que va a pasar”, porque en “este momento hay 15 millones de barriles que no pueden salir del estrecho de Ormuz y el precio del barril se fue a US$82 dólares”.

“Nosotros tenemos una política de precios por la que vamos promediando y va corriendo en los días. Tratamos de evitar de pasar al consumir precios de un día para el otro”, añadió.

Marín afirmó que si el precio del barril se mantiene en US$85 por varios meses “va a terminar impactando” en los surtidores, pero “muy de apoco·”.

“En cambio, si tiene un pico a US$100 y después baja a US$75 prácticamente no habrá impacto”, agregó. El CEO de YPF evaluó que la guerra en Medio Oriente consolida a Vaca Muerta como un polo seguro de abastecimiento energético.