Maratón de comisiones en el Senado

Se constituyeron este jueves otras cinco comisiones, en reuniones celebradas en el Salón Arturo Illia.

La primera comisión en constituirse este jueves fue la de Agricultura, Ganadería y Pesca, que consagró titular al entrerriano Joaquín Benegas Lynch como titular de la misma.

A continuación fue constituida la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, cuya presidencia quedó en manos de la jujeña Carolina Moisés, dándole así continuidad a quien ya estaba en ese cargo hasta diciembre pasado.

Convocada para las 11 de la mañana, la Comisión de Turismo fue conformada este jueves, siendo propuesta para el cargo la radical mendocina Mariana Juri.

A continuación, el senador de La Libertad Avanza Luis Juez fue designado al frente de la Comisión de Defensa Nacional.

Luego fue el turno de la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que durante el verano tuvo al frente a Patricia Bullrich para trabajar con la Ley de Modernización Laboral, y ahora volvió a su presidenta anterior, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

Pasado el mediodía, se reunió la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, donde se dio un hecho curioso protagonizado por la bancada Popular, que preside José Mayans.