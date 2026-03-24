Lula advirtió que la extrema derecha amenaza la integración

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que el avance de la extrema derecha atenta contra la integración latinoamericana, y defendió la necesidad de reducir la dependencia del dólar entre los países de la región.

Asimismo, y al poner como ejemplo la reducción de la influencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Lula afirmó durante un acto de homenaje al fallecido expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, en la Universidad Federal del ABC, en San Pablo, que la integración regional no puede limitarse al comercio y debe tener también un carácter político, cultural, científico y tecnológico.

«Una CELAC que prácticamente está dejando de existir, porque el crecimiento de la extrema derecha está llevando a esos países a dejar de participar, porque nosotros no construimos mecanismos de mantenimiento», dijo el mandatario brasileño.

Lula también defendió una mayor autonomía financiera y cuestionó la dependencia de la moneda estadounidense en las negociaciones regionales. «Nuestras monedas deben valer en nuestras negociaciones. ¿Por qué depender del dólar?», afirmó.

En su discurso, el mandatario brasileño sostuvo además que América Latina y América del Sur en particular deben asumir por sí mismas la resolución de sus problemas de soberanía, integridad territorial y desarrollo, sin esperar soluciones de potencias extranjeras: «Nadie va a resolver nuestro problema. Somos nosotros quienes tenemos que resolverlo», aseguró Lula, que recordó la colonización europea de América y la hegemonía regional de Estados Unidos.