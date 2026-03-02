Luciano Castro recibió el alta: qué tratamiento deberá seguir



Luciano Castro fue dado de alta y continuará su recuperación fuera de la clínica psiquiátrica donde permanecía internado.

La noticia se conoció en el programa Lape Club Social y llevó tranquilidad en medio de un proceso que el propio actor decidió atravesar para priorizar su bienestar.

Ahora Castro tendrá un “alta transitoria con terapia ambulatoria”, es decir, ya no permanecerá internado, pero deberá sostener un seguimiento profesional.

Según se detalló, continuará con controles, deberá reportarse regularmente y mantener contacto con el equipo que lo acompaña en su tratamiento.

Desde el entorno aclararon que el alta no implica el cierre definitivo del proceso, en caso de que el seguimiento no dé los resultados esperados o si el actor considera que necesita más ayuda, podría volver a una internación como la que tuvo hasta ahora.

De acuerdo a lo informado en televisión, la clínica en la que estuvo internado le permitía cierta movilidad y no respondía a un cuadro de extrema gravedad. La decisión de ingresar fue personal y voluntaria, con el objetivo de enfocarse en su recuperación emocional.

Además, trascendió que ya se reencontró con sus hijos y con su familia, y que se encuentra en buen estado.

Esta situación se dio ya que el actor estaba atravesando un momento difícil, afectado por la exposición mediática y por la filtración de audios que lo involucraban.

La periodista contó que, antes de internarse, mantuvo una charla privada con Castro en la que él manifestó tener claridad sobre lo que le estaba sucediendo y la necesidad de hacer una pausa.

Finalmente, el interprete debe reincorporarse a la grabación de una segunda temporada de una ficción producida por Sebastián Ortega, donde compartirá elenco con Carla Peterson y Leticia Siciliani.

Según lo revelado, Castro incluso había conversado extensamente con Peterson sobre la construcción de su personaje y quería llegar al rodaje en las mejores condiciones posibles.

Por ahora, el actor continúa enfocado en su recuperación, acompañado por su entorno cercano y con la mirada puesta en retomar su trabajo cuando esté plenamente preparado.