Los Servicios Pediátricos de Trelew ya funcionan en el hospital María Humphreys

Este miércoles 18 de marzo, se trasladó definitivamente el Servicio de Pediatría, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y la Guardia de Pediatría del Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara” al nuevo Hospital “María Humphreys” de Trelew, ubicado en calle Abraham Mathews 1160 en la zona norte de la ciudad.

De esta forma ya se dio inicio de la atención de consultas y urgencias de niños y niñas en el nuevo establecimiento asistencial de la localidad.

Transición segura y organizada

Garantizada una transición segura y ordenada, los Servicios Pediátricos comenzaron a funcionar en el nuevo hospital, sumándose de esta forma a los Servicios de Tocoginecología y de Neonatología, que están atendiendo allí desde fines del año pasado, cuando se trasladó exitosamente el Centro Materno Infantil local.

Vale recordar, por su parte, que las urgencias clínicas de adultos continúan atendiéndose en el Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”, sito en calle 28 de Julio y Pellegrini; y que las emergencias prehospitalarias continúan siendo atendidas a través de la línea telefónica 107, que se mantiene plenamente operativa.

Consultas

Para consultas o más información, la comunidad puede comunicarse a los teléfonos (0280) 446-8400 y 446-8449, del Hospital “María Humphreys” de Trelew.