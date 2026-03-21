La lowcost Flybondi comenzó con los retiros voluntarios



En un contexto de demoras, cancelaciones, sanciones y ajustes, la aerolínea lowcost Flybondi puso en marcha un programa de retiros voluntarios como parte de una estrategia orientada a rediseñar su estructura organizacional. L

El plan surge en paralelo a un proceso de revisión más amplio que incluye la renegociación de contratos ACMI, que son los alquileres de aeronaves «todo incluido» entre dos aerolíneas, una modalidad que la empresa ha utilizado para sostener su operación en los últimos meses.

No hay dos sin tres

No es novedad que Flybondi acarrea una reputación negativa por numerosas y sucesivas cancelaciones y demoras, a punto tal que fue la aerolínea con más vuelos cancelados en 2025 y tuvo la programación más retrasada. En este escenario, desde la compañía aclararon que «es un proceso habitual en la industria aérea local e internacional», y que «se está rearmando la estructura para lograr más eficiencia en la operación».

Además, y como parte de la reorganización interna que la firma lleva adelante, numerosos contratos ACMI están en revisión y en pleno proceso de renegociación con los lessors de la flota, de forma que se logre estabilizar la operación y recuperar previsibilidad en la programación de vuelos.

El comunicado oficial

Al respecto del proceso de reorganización, desde Flybondi comunicaron: «La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios. Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa, asegurando al mismo tiempo la continuidad y calidad del servicio. El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir.»