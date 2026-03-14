La guerra en Medio Oriente hizo disparar las tarifas de todos los billetes de avión



La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios del petróleo; el barril de Brent, el de referencia en Europa, se sitúa en el entorno de los 100 dólares, cuando antes del conflicto, iniciado el 28 de febrero, cotizaba sobre los 73 dólares.

Y una consecuencia inmediata fue el encarecimiento del queroseno de aviación. Teniendo en cuenta que el combustible supone uno de sus principales costes de explotación, las compañías aéreas prevén una subida en los billetes de avión de hasta el 9%, según estimaciones de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

Aumentos

El combustible representa uno de los mayores costes para las líneas aéreas, en torno a un 25%, de acuerdo con IATA, mientras que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lo eleva a cerca del 30%. Antes del inicio del conflicto bélico, el barril de Brent cotizaba en los 72 y 73 dólares, llegó a superar los 119 dólares el 9 de marzo, su pico más alto, para estabilizarse en torno a los 100 dólares en las últimas jornadas.

El presidente de la ALA, Javier Gándara, advirtió hace unos días que si el incremento del precio del combustible se mantiene durante un tiempo, afectará a los costes de las compañías y, por tanto, «está por ver» qué impacto tendría en los precios de los billetes.

Aunque gran parte de las europeas tienen cubierto hasta el 80% de su consumo a precios fijo, de acuerdo con el director general de IATA, Willie Walsh, algunas aerolíneas han anunciado ya un incremento de sus tarifas.

“Es inevitable que, si los precios del petróleo se mantienen altos, los precios de los billetes suban”, comento durante una conferencia celebrada en Lima (Perú).

Es el caso de Air France-KLM, que anunció este jueves una subida de sus tarifas. «La actual situación geopolítica en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo y repentino de los precios del combustible, en particular de queroseno. En consecuencia, Air France y KLM aumentan sus tarifas en vuelos de larga distancia para los billetes emitidos a partir del 11 de marzo de 2026», explicó la compañía. Los pasajes de la clase económica aumentan 50 euros en los viajes de ida y vuelta de larga distancia, según destalló el grupo aéreo.

También Scandinavian Airlines System (SAS) ha implementado un “ajuste temporal de precios” para mantener la estabilidad operativa.

Se suman así a las decisiones similares adoptadas en los últimos días por otras compañías de otras regiones. Qantas, la mayor aerolínea de Australia, está incrementando las tarifas en las rutas internacionales. Ha señalado que el coste del combustible para aviones había aumentado un 150% en los últimos 15 días, elevando sus costes, a pesar de las coberturas.

También Cathay Pacific, aerolínea de bandera hongkonesa, anunció este jueves una revisión al alza de sus recargos por combustible que, en la práctica, supone duplicar las tasas vigentes a partir del 18 de marzo. Explicó que el ajuste más severo afectará a las rutas de larga distancia como Norteamérica, Europa y Oriente Medio, donde el recargo oscilará entre los 73 a 145 dólares, un 104,6% más.

En la misma línea, Hong Kong Airlines ha aplicado subidas de hasta el 35,2% en billetes emitidos desde el 12 de marzo.

Asimismo, Aerolíneas Argentinas, la principal línea aérea del país, cobrará de forma temporal un cargo adicional para hacer frente al alza de precios en el combustible. La aerolínea «implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos», indicaron fuentes de la compañía.

Coberturas de combustible

Desde IATA han destacado que, en Europa, las principales aerolíneas tienen coberturas a un precio fijo que van del 65% al 80% del consumo estimado en los próximos 12 meses. No sucede lo mismo con las compañías de Estados Unidos y Latinoamérica, que no suelen ser tan previsores ante la volatilidad del precio del combustible.

También Javier Gándara ha recordado que muchas compañías cuentan con coberturas de combustible que blindan una parte relevante de su consumo a medio plazo, situada “entre el 40% y el 70%”, a un precio previamente fijado.