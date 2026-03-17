Investigan agresión a un marinero gravemente herido en Rawson

La fiscalía de Rawson solicitó la apertura de investigación por el plazo de seis meses para investigar un hecho ocurrido en el puerto de Rawson, donde un hombre sufrió fracturas en el rostro tras recibir varios golpes en su rostro.

En una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de investigación por un hecho calificado provisoriamente como lesiones graves.

La abogada de fiscalía, Etelvina Medina, en representación del MPF, relató que el episodio ocurrió en el puerto de Rawson, donde dos hombres protagonizaron una pelea. En ese contexto, Francisco Lillo le propinó un golpe de puño en el rostro a un marinero oriundo de Puerto Madryn, provocándole la fractura de la mandíbula y del arco ocular. A raíz de las lesiones, la víctima no pudo continuar con su actividad durante la temporada de pesca. También estuvo presente el abogado Diego Crucero representación de la víctima, en carácter de querellante.

Con sustento en la denuncia, las pericias médicas y la historia clínica, la fiscalía requirió un plazo de seis meses para avanzar con la investigación, que se encuentra a cargo del fiscal general Leonardo Chuequeman Levill.

Por su parte, la defensa de Lillo, fue ejercida por el abogado Pablo Sánchez, quien no se opuso a la apertura de investigación, pero si al relato de los hechos y adelantó la posibilidad de explorar una salida alternativa al conflicto.

La jueza Laura Martini resolvió abrir la investigación por seis meses e incorporar como querellante al abogado Diego Cruceño, representante particular de la víctima.