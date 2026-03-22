CAUSA $LIBRA - INTERPELACIÓN - KARINA MILEI

Interpelación a Karina Milei


Maximiliano Ferraro y el resto de los diputados que integraron la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA presentaron este viernes un proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei. En los detalles exigen conocer su participación en la publicación del token a partir de los resultados del peritaje que reveló conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli.

La presentación del texto estuvo acompañada de un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigido al presidente de la Nación, Javier Milei, y otra resolución para citar a Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados.

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