Intensifican operativo en Ruta 3 tras la fuga de «El Loco» Cárdenas



El despliegue de seguridad en el límite entre Chubut y Río Negro sumó en las últimas horas nuevos recursos y coordinación operativa. En la zona del kilómetro 1303 de la Ruta Nacional 3, ambas provincias avanzan con un operativo conjunto para dar con un prófugo «El loco» Cardenas, en un trabajo que combina tecnología y presencia territorial.

La búsqueda se organiza a partir de una articulación directa entre las cúpulas policiales de ambas jurisdicciones. Participaron del encuentro el jefe de la Unidad Regional Uno de Río Negro, comisario inspector Darío Osman, junto a autoridades de Chubut como el subjefe de Policía, director de Seguridad y el director del área de Judiciales.

El eje del operativo está puesto en el trabajo de campo. Las fuerzas desplegaron rastrillajes terrestres en distintos sectores de la zona, con equipos que recorren áreas estratégicas definidas en base a información previa y análisis operativo.

La coordinación incluye la participación de grupos especiales de ambas provincias. Desde Río Negro interviene el COER, mientras que Chubut aporta efectivos del GEOP, Infantería y la unidad de canes, que cumplen un rol clave en la búsqueda en terreno abierto.

A este esquema se suma el uso de tecnología. El operativo incorpora drones para ampliar el rango de observación y herramientas de inteligencia artificial que permiten procesar datos y optimizar las zonas de rastrillaje.

El trabajo conjunto busca cubrir una amplia extensión geográfica, en una zona donde las características del terreno dificultan la localización rápida. La combinación de recursos humanos y tecnológicos apunta a acotar el área de búsqueda y aumentar la efectividad del operativo.

Fuente: LU17