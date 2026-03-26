Hurtaban comida en supermercados y quedaron detenidos



Dos personas fueron detenidas en Comodoro Rivadavia en el marco de un procedimiento por tentativa de hurto, tras ser sorprendidas con productos sustraídos de distintos comercios.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 17:50, cuando personal que realizaba patrullajes preventivos en la intersección de avenida Fray Luis Beltrán y calle Francisco de Viedma fue alertado por un empleado policial que se encontraba junto a un trabajador de la Farmacia Social.

En ese momento, se indicó que un hombre y una mujer habían ingresado al local y sustraído un bolso tipo cartera, para luego darse a la fuga.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona que permitió localizar y demorar a los sospechosos. Al realizar un palpado de seguridad, constataron que dentro del bolso llevaban diversos productos alimenticios y de limpieza, entre ellos hamburguesas, carne picada, lengua vacuna y jabones líquidos.

Al verificar los elementos, se observó que contaban con etiquetas de los comercios La Anónima y Cooperativa Obrera. A partir de ello, se realizaron recorridas por las sucursales mencionadas y, mediante la revisión de cámaras de seguridad, se confirmó que los productos habían sido sustraídos de dichos establecimientos.

El valor total de los elementos robados en los tres comercios asciende a 361.466 pesos.

Los detenidos, de 36 y de 56 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.