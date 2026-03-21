Hoy se larga la Copa de las Ballenas en Puerto Madryn



Desde este sábado 21 al martes 24 de marzo, en Puerto Madryn se llevará a cabo la XIX edición de la Copa de las Ballenas. Organizada por el Club Náutico Atlántico Sud, tiene el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Para este año, se espera la participación de numerosos navegantes que competirán en diversas clases como Optimist (principiantes y timoneles), ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Pampero, Wing Foil y PHRF, además de encuentros destinados a pre-principiantes y actividades de SUP, ampliando la propuesta a diferentes niveles y disciplinas.

Durante las jornadas, el Golfo Nuevo será el escenario de un espectáculo único, donde el deporte y la naturaleza se combinan para ofrecer postales inigualables, tanto para los competidores como para el público que se acerque a disfrutar desde la costa.