Griselda Siciliani ya superó a Luciano Castro: estaría en pareja con Dante Spinetta



Después de semanas de polémicas por las infidelidades de su expareja Luciano Castro, Griselda Siciliani habría pasado página y encontrado el amor nuevamente con el cantante Dante Spinetta.

No se trataría del primer acercamiento de la supuesta pareja. En 2017, poco después de que la protagonista de “Envidiosa” se separara de Adrián Suar, los rumores de que había iniciado un vínculo con el músico comenzaron a tomar fuerza; sin embargo, ellos mismos negaron la información.

Este lunes, Pochi de Gossipeame habría revelado en Puro Show que el amor entre los viejos conocidos habría vuelto a nacer, luego de que Spinetta fuera captado ingresando al edificio de la actriz en varias ocasiones.

“Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella graba, está grabando escenas de (la película) Felicidades. Y me cuentan que cuando ella vuelve de las grabaciones, al rato, tipo 6 de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella”, contó Pochi en Puro Show.

“Me cuentan cuentas cercanas que cada tanto se lo ve, y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas”, aseguró.

Según informó, la relación con Castro estaría más que terminada, debido a que fue visto al menos “tres veces” yendo a buscar sus pertenencias a la propiedad de Siciliani.

“Me cuentan que Griselda se habría reído bastante con el pasacalle. Después del pasacalle no se lo vio más a Luciano, pero al que sí se lo vio ingresando varias veces es a Dante Spinetta”, sumó.

La panelista fue más allá y compartió una imagen de Spinetta caminando por el barrio de Siciliani, lo que terminaría por confirmar el supuesto nuevo romance.

La respuesta de Dante Spinetta a los rumores

Lejos de quedarse callado, el cantante negó rotundamente cualquier vínculo con la actriz y aseguró que la última vez que la vio fue en un cumpleaños años atrás.

“Dejen de mandar fruta…. la ultima vez ke la vi en persona fue en un cumple hace 10 años masomenos”, desmintió.