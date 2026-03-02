CARLA BIGLIANI - DANIELA DE LUCIA - GRAN HERMANO

Gran Hermano: ingresaron dos participantes que revolucionaron la casa


La gala de Gran Hermano de este domingo vino con más de una sorpresa inesperada. Tras el abandono de la actriz Divina Gloria y la periodista Daniela de Lucía, el “Big” invitó a dos participantes a unirse al juego: una incorporación nueva y un reingreso que revolucionó la casa.
La primera invitada por el supremo fue Carla Bigliani, conocida popularmente como “Carlota”, en lugar de Divina Gloria.
Bigliani se presentó como una creadora de contenido, madre y defensora de los animales, con un look lleno de tinta en su cuerpo y un perfil artístico.
A pesar de entrar con mucho entusiasmo, la casa la recibió con una mezcla de alegría, incertidumbre y desconcierto con su llegada. Finalmente, el resto de los participantes la hicieron sentir cómoda, mostrándole los lugares de la casa y los dormitorios.
Sin embargo, la sorpresa más grande llegó casi al final de la gala, cuando las alarmas de la puerta giratoria comenzaron a sonar para darle la bienvenida a la participante Daniela de Lucía, quien había abandonado la casa días atrás tras el fallecimiento de su padre.
A diferencia del primer ingreso, la casa reaccionó de manera efusiva ante el regreso de una de las primeras participantes de esta generación. De esta forma, De Lucía queda reincorporada oficialmente a la competencia.

