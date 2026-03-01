Fórmula 1: cancelan test en Bahréin por un misil que cayó a 20 km del trazado

La actividad prevista en el Circuito Internacional de Bahréin quedó suspendida luego de que un misil impactara a unos 20–25 kilómetros del trazado, en el marco del conflicto bélico que afecta a la región.

Allí, McLaren y Mercedes debían realizar una prueba oficial junto al proveedor de neumáticos Pirelli de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia.

Desde Pirelli confirmaron que todo su personal se encuentra fuera de peligro, aunque decidieron cancelar la actividad como medida preventiva tras el cierre aéreo en partes del Golfo.

La compañía evalúa trasladar los ensayos a Europa, mientras que el Gran Premio de Bahréin previsto para el 12 de abril, por ahora, sigue en el calendario, aunque la FIA monitorea de cerca la evolución de la situación en el país.

«La dos jornadas de test de desarrollo para los compuestos de lluvia previstas para hoy y mañana en el circuito de Bahréin han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional», señaló la compañía.

El aspecto prioritario pasó a ser la situación del personal desplazado a la zona. Según informó la empresa con sede en Milán, todos los integrantes del staff presentes en Manama se encuentran a salvo en sus hoteles y ya se trabaja en la organización de su regreso a Italia y al Reino Unido en el menor tiempo posible.

El episodio genera preocupación dentro de la Fórmula 1 a pocas semanas del inicio del campeonato 2026, cuyo arranque está previsto en Australia.

El calendario incluye un retorno inmediato a Medio Oriente con el Gran Premio de Bahréin del 10 al 12 de abril y, una semana después, la cita en Arabia Saudita, fechas que ahora quedan bajo observación mientras la situación geopolítica continúa en desarrollo.