ENARGAS unifica los subsidios de gas y elimina la segmentación por niveles



El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó un nuevo procedimiento informativo para implementar el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y eliminó la segmentación de usuarios.

Esta medida establece la unificación de los beneficiarios en una sola categoría de usuarios que requieren asistencia para el consumo indispensable, eliminando la anterior división en tres niveles (N1, N2 y N3).

La normativa incorpora a los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) por redes al sistema de subsidios y mantiene los bloques de consumo base de gas natural establecidos previamente.

Asimismo, la medida deja sin efecto el programa de Tarifa Social Federal de Gas y las bonificaciones para entidades de bien público, cuyos beneficiarios pasan a estar integrados en el nuevo esquema unificado.

De acuerdo con la Resolución 101/2026 del ENARGAS, publicada este martes en el Boletín Oficial -que procesó Agencia Noticias Argentinas-, se derogan las resoluciones previas que regulaban los informes de subsidios para entidades sociales y GLP.

El organismo dispuso nuevos modelos de declaraciones juradas que las empresas prestadoras y subdistribuidores deben presentar para verificar los volúmenes de gas consumidos bajo este régimen.

El esquema contempla bonificaciones generales sobre el precio del gas y un descuento adicional extraordinario de hasta el 25% para el año 2026, destinado a los beneficiarios del SEF.

Estos cambios administrativos y técnicos son aplicables para las facturaciones realizadas a partir del 1 de febrero de 2026.