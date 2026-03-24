En una semana ya se aplicaron 15.000 vacunas antigripales

En el marco de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”, desde la Secretaría de Salud de Chubut destacaron que ya se aplicaron un total de 15.000 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos priorizados en toda la provincia.

La estrategia que inició el pasado 11 de marzo, según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, se adelantó debido a la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza A (H3N2).

De ese modo, desde la Secretaría de Salud, que conduce Denise Acosta, se informó que a una semana de iniciada la campaña se inmunizó a más de quince mil personas en los vacunatorios de Chubut, de acuerdo con el registro de las estadísticas sanitarias provinciales.

Alta demanda

Además, y debido a la alta demanda por parte de la población, se indicó que se aguarda la llegada de nuevos lotes de vacunas antigripales, que debe enviar el Ministerio de Salud de la Nación, para poder sostener el ritmo inicial de vacunación de la campaña.

Grupos priorizados

La vacuna antigripal está destinada a los siguientes grupos priorizados: niños de 6 a 24 meses; personas gestantes y puérperas; personas de 65 años o más; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (que deben documentar la patología preexistente); y personal de salud.

Las dosis estarán disponibles de forma gratuita en los vacunatorios de toda la provincia, y para inmunizarse no es necesario presentar orden médica.

Operativos de vacunación en terreno

Asimismo, en esta primera semana de la campaña diferentes Hospitales, especialmente los rurales, y centros de salud de Chubut, efectuaron tareas de vacunación en terreno, visitando por ejemplo domicilios de adultos mayores, con el fin de ampliar la cobertura de vacunación.

En ese sentido, hubo equipos que llevaron a cabo rondas sanitarias en diferentes zonas, como chacras y campos, y aplicaron las dosis, efectuando un importante trabajo preventivo y de promoción de la salud.