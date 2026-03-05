El Viking Jupiter completó su temporada de escalas en Puerto Madryn

A las 8 horas de este jueves 5 de marzo amarró sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn el buque de pasajeros Viking Jupiter.

Tal como había sido anunciado días atrás, la embarcación tenía prevista su llegada para el viernes 6 de marzo, aunque finalmente adelantó su arribo a las costas chubutenses debido a las condiciones climáticas registradas en los mares del sur.

El crucero, de 228 metros de eslora y bandera de Noruega, llegó a la ciudad del Golfo Nuevo proveniente de Puerto Williams, Chile, con 898 pasajeros y 468 tripulantes a bordo. El buque permanecerá amarrado hasta las 19:30 horas, momento en el que retomará su itinerario con destino a Montevideo, Uruguay.

Con esta escala, el Viking Jupiter concreta su sexta y última recalada de la temporada en la Provincia del Chubut.