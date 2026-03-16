El petróleo se mantiene en la zona de los US$100



Los precios del petróleo se mantienen en la zona de los US$100 en el comienzo de la semana mientras empieza a hacerse efectiva la liberación de barriles de las reservas de más de 30 países.

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 0,13%, cotizando a 103,28 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 1,66% y se ubica en 97,07 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 60% en lo que va del 2026, ante el impacto de la guerra en Medio Oriente en los mercados energéticos, que ven reducida su capacidad de abastecimiento por el bloqueo del estrecho de Ormuz.