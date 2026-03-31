El Museo de Madryn presenta la muestra “Goegráficas”

La muestra “GeoGráficas”, una exposición federal de grabado que reúne obras de más de 80 artistas argentinos, estará en el Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn hasta principios de mayo. Las obras continuaran su recorrido itinerante en Santa Rosa, La Pampa y la intención es culminar el año en La Quiaca, Jujuy.

Acerca de la muestra

La exhibición está conformada por una selección de estampas de maestros grabadores premiados en salones nacionales y provinciales, junto a obras de artistas destacados que trabajan activamente en diversos soportes y medios. De este modo, la muestra pone en diálogo distintas generaciones y enfoques del grabado, evidenciando la vitalidad y expansión de esta disciplina en la escena artística actual.

“GeoGráficas” forma parte de un proyecto itinerante que busca visibilizar el grabado como práctica contemporánea y fomentar el intercambio artístico en distintas regiones del país. La itinerancia comenzó en octubre de 2025 en Tierra del Fuego, y continúa su recorrido por diversas ciudades argentinas, llegando ahora a Puerto Madryn antes de seguir hacia el norte.

Además de la exposición, el proyecto propone actividades de mediación cultural, entre ellas conversatorios, visitas a escuelas, recorridos guiados y talleres en el museo, generando una plataforma de difusión y encuentro en torno a las prácticas actuales del arte impreso.