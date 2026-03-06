El Chaltén cobrará una tasa turística a los turistas de un día

A partir de esta semana, quienes visiten la localidad de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, deberán pagar una tasa que ronda los 3000 pesos para ingresar.

La medida tiene el objetivo de cubrir los costos de servicios urbanos utilizados por los visitantes que pasen el día en dicho destino, explicaron desde el Municipio. Entre los servicios alcanzados están el mantenimiento de sanitarios públicos, la recolección y tratamiento de residuos, la limpieza de espacios comunes y otras tareas asociadas al funcionamiento del destino turístico.

La normativa se estableció a partir de la Ordenanza N.º 253 Tarifaria Anual 2025, la cual quedó incorporada al código fiscal municipal.

La tasa se cobrará en los accesos al pueblo y se realizará a través de un código QR, con un sistema administrado directamente por el Municipio. De esa manera, los turistas deberán abonar un monto equivalente a dos litros de nafta súper de YPF, lo que según los valores actuales se estima en 3000 pesos por persona.

Quiénes deberán pagar la tasa en El Chaltén

Los turistas que arriben a El Chaltén en excursiones organizadas, vehículos particulares, autos de alquiler o servicios de traslado y no pernocten en el destino son quienes deberán abonar la tasa.

Los pasajeros que lleguen en micros de línea regular quedan excluidos de abonar la tasa, ya que en el pasaje se encuentra incorporada la tasa correspondiente a la terminal. Tampoco deberán pagarlo quienes demuestren que se hospedarán en los establecimientos habilitados.