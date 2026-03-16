El buque más moderno de la Armada visita Comodoro Rivadavia



El patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” arribó al puerto de Comodoro Rivadavia en el marco de una escala operativa que también permitirá abrir sus puertas a la comunidad para que vecinos y visitantes conozcan de cerca una de las unidades más modernas con las que cuenta actualmente la Armada Argentina.

Durante su permanencia en Comodoro Rivadavia, la Armada dispuso jornadas de puertas abiertas para que vecinos y visitantes puedan recorrer el buque y conocer parte del trabajo de su tripulación.

Las visitas estarán habilitadas el lunes desde las 13 horas y el martes a partir de las 10, en el sector del puerto donde permanece amarrado el patrullero.

Recibimiento

La embarcación fue recibida por autoridades locales, entre ellas la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, autoridades municipales y representantes de fuerzas armadas y de seguridad.

En ese contexto, el capitán de corbeta Eduardo Martín Sosa, jefe del Destacamento Naval Comodoro Rivadavia, destacó la importancia de la presencia del buque en la ciudad y el vínculo con la comunidad.

“Para nosotros siempre es importante darle la bienvenida a nuestros camaradas que están haciendo la guardia y la custodia en el mar, recibirlos acá en Comodoro y que la ciudad pueda conocer lo que nosotros hacemos. Es una oportunidad para que la comunidad se acerque y vea de cerca el trabajo que realiza la Armada en el mar”, expresó.

Sosa también remarcó el sentido de pertenencia y camaradería que caracteriza a la fuerza. “Somos una fuerza muy unida, con mucha camaradería desde nuestros inicios, cuando ingresamos como cadetes o aspirantes. Queremos mostrar un poco de lo que hacemos en el mar y que la ciudad pueda conocer ese trabajo”, señaló.

Moderno patrullero y rol estratégico

El ARA “Contraalmirante Cordero” (OPV-84) integra la flota de patrulleros oceánicos incorporados en los últimos años para reforzar la vigilancia del Mar Argentino. Se trata del buque más moderno de la Armada Argentina, diseñado para realizar patrullas prolongadas en alta mar con tecnología de última generación.

La embarcación tiene 87 metros de eslora, cerca de 13 metros de manga y puede alcanzar velocidades superiores a los 20 nudos debido a su sistema de propulsión y posee una autonomía de hasta 8.000 millas náuticas, lo que le permite permanecer más de tres semanas navegando sin reabastecimiento y cubrir grandes extensiones del litoral marítimo argentino.

El patrullero fue construído por el astillero francés Naval Group y pertenece a la clase Gowind OPV 90, un diseño especialmente desarrollado para misiones de patrullaje oceánico de larga duración.

Entre sus principales capacidades se destaca su moderno sistema de radares y sensores, que permite detectar, identificar y monitorear embarcaciones a grandes distancias, facilitando el control del tráfico marítimo y la vigilancia de actividades pesqueras en aguas argentinas.

Además, el patrullero cuenta con una cubierta y hangar para operar helicópteros, lo que amplía significativamente su radio de acción en tareas de patrullaje, búsqueda y rescate. También dispone de lanchas rápidas semirrígidas que pueden ser desplegadas para inspecciones en el mar, control de buques o asistencia en emergencias.

Este tipo de unidades cumple un rol estratégico en el control del Atlántico Sur, especialmente en la protección de los recursos pesqueros y en la detección de embarcaciones que operan ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.