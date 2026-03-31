INDEC - POBREZA - RAWSON - TRELEW

El aglomerado Rawson-Trelew registra el mayor índice de pobreza en Patagonia

La pobreza alcanzó al 28,2% de los argentinos en el segundo semestre de 2025, según datos del INDEC. Una vez más, el aglomerado urbano Rawson-Trelew registró el mayor índice de pobreza de la región patagónica, alcanzando al 32,9% de las personas, que representa el 25,4% de los hogares.

De acuerdo al INDEC, a nievl nacional, el índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%.

Sin embargo, el dato se conoce en medio de una baja significativa del consumo y una profunda retracción del salario.

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