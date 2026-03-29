AMAENAZAS - RICARDO SASTRE

Detenido por amenazar con un arma a Ricardo Sastre

Un hombre identificado por el alias “Pitranca” C. fue detenido en el marco de una causa por amenazas con arma de fuego y daños contra Ricardo Sastre.

El episodio se registró durante la tarde del sábado, cuando el sospechoso se presentó en la empresa que encabeza Sastre. De acuerdo a la información el individuo se encontraba en un estado de exaltación y, al momento en que el dirigente se retiraba del lugar, lo amenazó de muerte.

La situación escaló rápidamente: el acusado persiguió a Sastre en su vehículo, lo embistió con el automóvil y posteriormente le exhibió un arma de fuego. Toda la secuencia fue presenciada por al menos dos testigos directos y además quedó registrada por cámaras de seguridad.

Tras el hecho, Sastre realizó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a una investigación penal.

La causa quedó a cargo del fiscal Jorge Bugueño, quien solicitó la detención del imputado. La medida fue autorizada por la jueza María Alejandra Hernández y se concretó durante la noche del sábado en una rotisería ubicada en el barrio Oeste, propiedad del acusado.

El hombre permanece detenido y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de control, instancia en la que se formalizarán los cargos en su contra.

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