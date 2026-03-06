Convocan a un abrazo simbólico en el hospital de Esquel



Personal de salud pública convoca a la comunidad de Esquel a participar de un abrazo simbólico frente al Hospital Zonal Esquel, una actividad que busca visibilizar distintos reclamos del sector y defender el sistema público de salud.

La convocatoria está prevista para este viernes 6 de marzo a las 11 horas, en el ingreso al hospital. La iniciativa es impulsada por el Sindicato de Salud Pública (SiSAP), que invita a vecinos y vecinas a acompañar la actividad.

Según indica la convocatoria difundida por el gremio, el abrazo simbólico tiene como objetivo manifestar el respaldo a la salud pública y visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores del sistema.

Entre los principales reclamos que se mencionan se encuentra el ingreso de recursos humanos al sistema sanitario. Además, solicitan una recomposición salarial acorde al costo de vida, así como el pago de sueldos atrasados al personal contratado.

Otro de los puntos señalados en la convocatoria es la defensa del convenio colectivo de trabajo, que regula las condiciones laborales del sector.

Desde el sindicato remarcaron que la actividad busca también sumar el acompañamiento de la comunidad, entendiendo que la situación del sistema de salud pública impacta directamente en la atención de los vecinos de Esquel y la región.

Por ese motivo, invitan a quienes quieran acompañar el reclamo a acercarse este viernes a las 11 de la mañana frente al Hospital Zonal Esquel, en el marco de una acción simbólica de respaldo al hospital y a quienes trabajan en el sistema sanitario.