Colnaghi debuta en Fórmula 3 en Australia: horarios y el sueño argentino que empieza en Albert Park



La Fórmula 3 acompañará a la Fórmula 1 y la Fórmula 2 este fin de semana en el tradicional Gran Premio de Australia, que se disputará en el Circuito Albert Park. Será la primera de las diez fechas en las que las tres categorías compartirán actividad durante 2026, y para Argentina tendrá un condimento especial: el debut de Mattia Colnaghi.

Colnaghi, de 17 años, nació en Monza, Italia, pero eligió representar a la Argentina por la nacionalidad de su madre.

Hará su estreno en la categoría con el equipo MP Motorsport, la misma estructura por la que pasó Franco Colapinto entre 2023 y 2024. Además, desde 2025 integra la Academia de pilotos de Red Bull Junior Team, un respaldo clave en su proyección internacional.

Horarios de la Fórmula 3 en Australia (hora argentina)

Jueves 5

FP1: 18:50

Viernes 6

Clasificación: 00:00

Carrera Sprint: 21:15

Sábado 7

Feature Race: 18:50

La transmisión estará en manos de Disney+.

Un campeón con proyección internacional

Colnaghi viene de consagrarse campeón en la Eurocup-3 y previamente había ganado el campeonato español de Fórmula 4, un recorrido que recuerda al de Colapinto, quien también fue campeón en España antes de dar el salto internacional.

Su rendimiento en 2025 le permitió ser considerado por la estructura austríaca de Red Bull, que lo sumó a su programa de jóvenes talentos con vistas a futuro.

El desafío no será sencillo: MP Motorsport fue protagonista en la última temporada de F3, con el alemán Tim Tramnitz como principal figura (cuarto en el campeonato con 94 puntos), mientras que el equipo finalizó cuarto en el campeonato de constructores con 177 unidades.