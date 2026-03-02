Colapinto debuta en la temporada 2026 de Fórmula 1: horarios y cómo verlo en Argentina



El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 pondrá en marcha su temporada 2026 este fin de semana con el Gran Premio de Australia, donde el argentino Franco Colapinto comenzará un nuevo desafío arriba del Alpine en la primera cita del año.

La categoría arrancará en Melbourne con la defensa del título por parte de Lando Norris (McLaren), campeón vigente, en el marco de una temporada que marcará el inicio de una nueva era reglamentaria.

La acción se desarrollará en el tradicional Gran Premio de Australia, que se disputará en el Circuito Albert Park, escenario que forma parte del calendario desde 1996. El trazado urbano y temporal se caracteriza por su alta velocidad y por presentar varias zonas técnicas que suelen provocar incidentes, convirtiéndolo en uno de los circuitos más desafiantes del campeonato.

La transmisión en Argentina estará a cargo de Disney+ y Fox Sports, además de contarcon lacobertura de la Agencia Noticias Argentinas.

Cronograma del GP de Australia (horarios de Argentina)

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22.30 hs.

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2: 02.00 hs

Prácticas libres 3: 22.30 hs

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 01.00

Colapinto y Alpine, listos para el estreno

La pretemporada finalizó en Baréin con un intenso programa de pruebas. Colapinto acumuló 352 giros y recorrió 2.452 kilómetros al mando del nuevo A526, sumando además ensayos privados en Barcelona.

Su mejor registro en Sakhir fue de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly logró 1:33.421 al día siguiente, mostrando una evolución en el rendimiento del equipo.