INCIDENTE VIAL - RUTA 3

Choque y vuelco de una carga en Ruta 3


Un accidente entre un Toyota Corolla y un camión Scania provocó el vuelco de bolas de acero utilizadas en minería, que quedaron desparramadas sobre la banquina.
El hecho ocurrió a la altura del km 1520, entre Trelew y Comodoro Rivadavia.

Desde Bomberos Voluntarios de Gaiman piden circular con extrema precaución a las personas que se dirijan por esa arteria desde Trelew a Comodoro y viceversa.
Por estas horas se trata de establecer las causas del accidente entre los dos vehículos y se están retirando las bolas de acero para evitar posibles accidentes.

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