Choque y vuelco de una carga en Ruta 3



Un accidente entre un Toyota Corolla y un camión Scania provocó el vuelco de bolas de acero utilizadas en minería, que quedaron desparramadas sobre la banquina.

El hecho ocurrió a la altura del km 1520, entre Trelew y Comodoro Rivadavia.

Desde Bomberos Voluntarios de Gaiman piden circular con extrema precaución a las personas que se dirijan por esa arteria desde Trelew a Comodoro y viceversa.

Por estas horas se trata de establecer las causas del accidente entre los dos vehículos y se están retirando las bolas de acero para evitar posibles accidentes.