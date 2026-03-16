Cerró la temporada de langostino en aguas provinciales en Chubut



La actividad langostinera en aguas provinciales de Chubut llegó a su fin. Desde las 00:00 de este domingo 15 de marzo quedó oficialmente cerrada la temporada de pesca del recurso más importante para la flota que opera en la zona de Puerto Rawson.

La medida implica que ya no podrán despacharse embarcaciones para pescar langostino dentro del área provincial habilitada durante la zafra. De esta manera, la campaña 2025-2026 concluyó en la misma fecha que el año anterior.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 0080/26, firmada por el secretario de Pesca de Chubut, Diego Brandan, que dispuso el cierre de la pesquería del langostino patagónico (Pleoticus muelleri).

El final de la temporada alcanza a la Zona de Esfuerzo Pesquero Restringido (ZEPR), el sector marítimo donde se concentra gran parte de la actividad langostinera provincial y que funciona bajo un esquema de manejo específico para regular las capturas.

Desde el punto de vista productivo, el cierre se decidió luego de observar una disminución en los rendimientos y en las tallas de los ejemplares capturados durante las últimas semanas de la campaña.