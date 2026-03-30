Caos en aeropuertos españoles por la huelga indefinida en las empresas de servicios en tierra

Este lunes, al menos seis aviones han despegado desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sin el equipaje de sus pasajeros debido a la huelga indefinida convocada en 12 aeropuertos españoles en la empresa de servicios de asistencia en tierra (handling) Groundforce.

En esta primera jornada de huelga se están reportando incidencias en todos los aeropuertos, aunque donde más se nota es en Madrid y Barcelona, según explican desde fuentes sindicales una vez finalizado el primer turno de estos paros.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT y USO en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas).

La principal razón para convocar esta protesta es la negociación con la empresa (Globalia), según explican desde CC OO, y la búsqueda de soluciones, pero aclaran que no están dispuestos a aceptar decisiones empresariales que trasladen a los trabajadores el coste de la inflación y de la «mala» gestión empresarial.

Las diferencias entre los sindicatos y la empresa radican en la «correcta» aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC y la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio

Groundforce, el operador de handling del grupo Globalia, obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023, para los doce aeropuertos de mayor volumen de carga en los que opera la compañía en España.