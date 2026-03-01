Batería de proyectos

En la apertura del período ordinario, Javier Milei anunció una ofensiva legislativa “inédita”, con decenas de reformas que prometió enviar al Congreso durante 2026, y destacó que la actual composición parlamentaria es —según dijo— la más reformista de la historia, al tiempo que volvió a cuestionar con dureza a sectores de la oposición.

A lo largo del discurso, el Presidente detalló paquetes concretos de iniciativas que formarán parte del temario parlamentario de 2026. Según afirmó, cada ministerio presentará diez paquetes de reformas, lo que implicará “nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales”.