Atropello y persecusión en Arroyo Verde



Un vehículo evadió un control en Arroyo Verde, atropelló a un efectivo y se dio a la fuga en dirección norte por la Ruta Nacional N°3. El hecho derivó en un importante operativo de búsqueda que se mantiene activo en la zona.

No se descarta qie se trate del prófugo Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El Loco”, quien se evadió esta semana del Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo al reporte oficial, el conductor redujo la velocidad al llegar al puesto, pero luego aceleró y arremetió contra el personal de seguridad cerca de las 2:00 de la mañana. A partir de allí se inició una persecución que se extendió hacia la provincia de Río Negro.

El vehículo, un Toyota Corolla gris dominio KEB519, fue hallado abandonado kilómetros más adelante, a la altura del kilómetro 1303 de la Ruta 3, sin ocupantes y con las llaves colocadas. Ante esta situación, se desplegó un amplio rastrillaje en campos y sectores aledaños.

No se descarta qie se trate del prófugo Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El Loco”, quien se evadió esta semana del Servicio Penitenciario Provincial.