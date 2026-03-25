Aterrizaje de emergencia de un avión que viajaba a Trelew

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas debió realizar un aterrizaje de emergencia en Bahía Blanca luego de sufrir un desperfecto técnico durante su trayecto.

Se trata del vuelo 1810, que había partido a las 6 de la mañana con destino a Trelew, donde tenía previsto arribar alrededor de las 8. Sin embargo, la aeronave debió descender de manera preventiva tras registrarse la rotura del parabrisas.

A raíz de esta situación, los pasajeros permanecen a la espera de novedades para continuar el viaje. Según se informó a los pasajeros varados, desde Buenos Aires enviarán otra aeronave, de mayor capacidad, que permitirá trasladar tanto a los pasajeros del servicio regular entre Bahía Blanca y Buenos Aires como a quienes debían continuar hacia Trelew.

Fuente: El Chubut