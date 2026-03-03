ANSES confirmó los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 2,88% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo junto con la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.
El organismo informó como quedan los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones en el tercer mes del año, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad que establece aumentos mensuales que toman como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso el de enero (2,9%).
De esta manera, con la suba del 2,88% establecida, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $439.600,88. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen dicho monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzarlo.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62
Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88.
Aumento de las asignaciones
En marzo, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%.
De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.
Cronograma de pagos
Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos)
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo)
DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de marzo
DNI terminados en 1: 11 de marzo
DNI terminados en 2: 12 de marzo
DNI terminados en 3: 13 de marzo
DNI terminados en 4: 16 de marzo
DNI terminados en 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6: 18 de marzo
DNI terminados en 7: 19 de marzo
DNI terminados en 8: 20 de marzo
DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.
Otros pagos
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de marzo al 10 de abril.
Prestación por Desempleo: se abonará del 20 de marzo al 30 de marzo, según terminación de DNI (dos números por día).