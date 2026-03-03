ANSES confirmó los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo



La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento del 2,88% para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en marzo junto con la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

El organismo informó como quedan los valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones en el tercer mes del año, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad que establece aumentos mensuales que toman como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso el de enero (2,9%).

De esta manera, con la suba del 2,88% establecida, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $439.600,88‬. En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen dicho monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzarlo.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62

Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88.

Aumento de las asignaciones

En marzo, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,88%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $132.814‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461, la Asignación Familiar por Hijo a $66.414 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $216.240.

Cronograma de pagos

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos)

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo)

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan a todas las terminaciones del 9 de marzo al 10 de abril.

Otros pagos

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Todas las terminaciones, del 10 de marzo al 10 de abril.

Prestación por Desempleo: se abonará del 20 de marzo al 30 de marzo, según terminación de DNI (dos números por día).