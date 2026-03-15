Advierten presunto acuerdo por US$ 5 millones entre Milei y el impulsor de $LIBRA



El celular del lobista Mauricio Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por US$ 5 millones vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​

El texto habría sido redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, antes del viaje a Buenos Aires del estadounidense Mark Hayden Davis, y menciona como contraprestación el anuncio público del Presidente en redes sociales y un acuerdo presencial en la Casa Rosada.​

Según los peritajes, también detectaron más de veinte comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, en torno al lanzamiento y la caída de $LIBRA, según reveló la Agencia Noticias Argentinas.​

La secuencia reconstruida muestra que, el 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento, Novelli buscó comunicarse con Karina y luego con Milei desde Dallas, logró hablar con el Presidente minutos antes del tuit y, casi en simultáneo, se activó el sitio VivaLaLibertadProject para canalizar eventuales inversiones.​

A las 19.01 de esa jornada, Milei publicó en X un mensaje de apoyo a $LIBRA que incluía el contrato necesario para invertir, bajo la forma de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta entonces no estaba disponible públicamente, de acuerdo con los registros incorporados al expediente.