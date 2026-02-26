DANIELA DE LUCIA - GRAN HERMANO - SANTIAGO DEL MORO

Santiago del Moro anunció que ingresará un nuevo jugador a Gran Hermano


Sobre el final de la primera Gala de Nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro abrió un sobre dorado que contenía un comunicado.
En pocas horas ingresará al reality un nuevo jugador por la salida de Daniela de Lucía, tras enterarse del fallecimiento de su padre.
«Les quiero contar este comunicado, en los próximos días ingresará un nuevo jugador a la casa, que en las próximas horas se va a aislar», leyó Santiago del Moro.
Además, destacó que es posible que ingrese otra persona más ya que Divina Gloria tuvo que salir por un problema de salud y no se sabe si podrá regresar al juego: «Veremos que pasa con Divina, por supuesto, en el caso de que se retire, también va a entrar una jugadora en su lugar. Como ha pasado en todas las temporadas. Qué lindo se pone esto».

