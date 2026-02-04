Por la emergencia ígnea, despliegan operativo de salud en la Cordillera

En el marco de la emergencia ígnea en la Cordillera, la Secretaría de Salud de Chubut desplegó una amplia red de asistencia sanitaria junto a los Hospitales de toda la zona poniendo a disposición todos los recursos necesarios con el propósito de brindar cobertura, y asistir a brigadistas, familias damnificadas y voluntarios.

En este contexto, se instalaron postas sanitarias en sitios cercanos a los lugares donde se desarrollaron y desarrollan los focos ígneos, con una ambulancia y personal de enfermería, que refuerzan la atención especial dispuesta en los Puestos Sanitarios y Hospitales Rurales, con médicos y otros profesionales de la salud. Además, se trabaja de forma conjunta con los Comités Operativos de Emergencia (COE) locales, evaluando a diario las necesidades, en base a lo cual el equipo de salud se moviliza a las zonas que requieren mayor asistencia.

Red de atención sanitaria

La subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, estuvo presente recientemente en diferentes localidades de la Comarca, con el fin de acompañar a los equipos de salud y trabajar en territorio, en los operativos, junto a ellos, a la par. Al respecto, indicó que “conformamos una red sanitaria de atención y se continúa trabajando de forma articulada entre todos los hospitales de la zona para dar cobertura”. Y recalcó: “El sistema sanitario trabaja en red, dando soporte entre los nosocomios de toda la Comarca”.

De ese modo, la funcionaria valoró que “la labor de los hospitales rurales de esa zona fue y es muy importante”, y mencionó que también “hubo enfermeros de Gobernador Costa, de Tecka, y de otras localidades que fueron a colaborar. La ayuda que recibimos de ellos fue clave desde el inicio de los incendios”.

“Hay una red de atención sanitaria que da respuestas ante esta emergencia ígnea, y todo un sistema de salud atendiendo los requerimientos que tienen los organismos que están interviniendo en la contingencia, como los Brigadistas, Defensa Civil, Bomberos, los diferentes Ministerios y Municipios”, aseveró Pena.

Asimismo, afirmó que “la prioridad es atender a la gente, salvar las vidas, acompañar a las familias damnificadas, y también brindar asistencia a las personas que ya tenían enfermedades previas. Eso lo hacemos en cada lugar donde se fueron desatando los incendios”.

Por otro lado, estimó que hasta el momento “un total de 120 personas del área de salud participaron de la cobertura sanitaria ante los incendios”, resaltando “el trabajo que hacen” y que los trabajadores de la salud “siempre están disponibles para ayudar y para cuidar a las personas”.

“Había agentes que se encontraban de licencia y se acercaron a ofrecer colaboración para asistir a brigadistas, voluntarios y a las familias afectadas. Eso lo agradecemos y valoramos mucho”, agregó.

Salud Mental

La funcionaria de la Secretaría de Salud provincial también se refirió a la asistencia ofrecida en Salud Mental en los diferentes hospitales de la Comarca, afirmando que “tenemos disponibles diferentes dispositivos de atención destinados a brigadistas que hayan participado o se encuentren participando en tareas de emergencia, y a familias damnificadas”.

“Estos dispositivos ofrecen espacios de escucha, acompañamiento psicológico y orientación profesional, de manera confidencial y gratuita”, detalló, agregando que “las personas que necesiten este tipo de acompañamiento deben acudir a informarse a cada uno de los hospitales de la zona, donde los van a poder asesorar”.