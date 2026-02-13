Por el Mundial, Córdoba, Rosario y Tucumán sumarán más vuelos hacia Miami

Aerolíneas Argentinas anunció una fuerte expansión de su red internacional de cara al próximo Mundial de Fútbol, con el lanzamiento de nuevos vuelos desde el interior del país hacia Estados Unidos. La medida apunta a facilitar el traslado de hinchas y viajeros argentinos, al tiempo que refuerza la conectividad federal y consolida la presencia de la compañía en uno de los mercados más demandados.

A partir del 8 de junio, la línea aérea de bandera conectará Córdoba, Rosario y Tucumán con Miami, uno de los principales hubs aéreos de Norteamérica. Con esta decisión estratégica, la empresa incrementará de manera significativa su capacidad hacia ese destino y responderá al aumento esperado de la demanda durante el evento deportivo más relevante a nivel global.

Nuevas rutas internacionales desde el interior

Los nuevos servicios internacionales partirán desde tres ciudades clave del país y contarán con una escala técnica en Punta Cana. Desde Córdoba, Aerolíneas Argentinas ofrecerá dos vuelos semanales, programados para los lunes y miércoles. En el caso de Rosario, la operación incluirá tres frecuencias por semana, los martes, viernes y domingos.

Tucumán, por su parte, sumará dos vuelos semanales con salida los jueves y sábados. De este modo, la compañía amplía el acceso directo al mercado estadounidense para pasajeros del interior, evitando el paso obligatorio por Buenos Aires y mejorando la experiencia de viaje.

Un aumento del 93% en la oferta a Miami

Con la incorporación de estas rutas, Aerolíneas Argentinas alcanzará un total de 29 vuelos semanales hacia Miami. Esta cifra representa un incremento del 93% en comparación con la programación vigente durante 2025, reflejando la magnitud de la apuesta comercial y operativa de la empresa.

La oferta total se completa con 20 vuelos semanales desde Buenos Aires y dos servicios directos desde Córdoba. Además, la compañía confirmó que, una vez finalizado el Mundial, la ruta Córdoba–Miami continuará operándose de manera regular, lo que refuerza el carácter estructural de la expansión y no solo su carácter estacional.

Conectividad federal y apoyo al turismo emisivo

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la conectividad aérea federal, uno de los ejes históricos de la política comercial de Aerolíneas Argentinas. Al habilitar vuelos internacionales desde el interior, la empresa busca descentralizar la oferta, reducir tiempos de viaje y ampliar las opciones para los pasajeros de distintas regiones del país.

En paralelo, el refuerzo de las rutas hacia Estados Unidos acompaña la creciente demanda de turismo emisivo y responde a la necesidad de ofrecer mayor capacidad en fechas de alta concentración de viajes, como las que se esperan durante el Mundial de Fútbol.

Vuelos especiales y acompañamiento a la Selección

El nuevo esquema de operaciones se complementa con vuelos especiales a Dallas y Kansas, destinos vinculados a la primera fase del torneo y a la presencia de la Selección Argentina. Estos servicios permitirán acompañar al equipo nacional y facilitar el traslado de simpatizantes en momentos clave de la competencia.

De esta manera, Aerolíneas Argentinas refuerza su rol logístico en grandes eventos internacionales, una experiencia que ya ha desarrollado en anteriores citas deportivas de alcance global.

Un rol estratégico en la red aérea internacional

Con esta ampliación de frecuencias y destinos, la compañía aérea nacional consolida su posición como principal herramienta de conectividad internacional del país. La expansión hacia Miami desde Córdoba, Rosario y Tucumán no solo responde a un evento puntual, sino que también fortalece la integración de las provincias a la red aérea global.

En un escenario de alta competencia regional, la apuesta por nuevas rutas y mayor capacidad reafirma el papel de Aerolíneas Argentinas como actor central del transporte aéreo argentino y como facilitador del turismo, el deporte y la movilidad internacional.