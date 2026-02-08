Nuevo curso virtual de astronomía para docentes

El Ministerio de Capital Humano, a través del Instituto Superior de Formación Docente (INFoD) de la Secretaría de Educación, presentó el curso virtual Misiones y telescopios espaciales dirigido a docentes del nivel primario y secundario. Se llevará a cabo del 9 al 12 de febrero, entre las 13 y las 16 horas.

Cada jornada se transmitirá en vivo por Webex, sin necesidad de inscripción previa. Para participar, solo será necesario ingresar a la transmisión correspondiente cada día. La cursada se desarrollará en modalidad sincrónica y se entregará constancia de participación a quienes asistan al 100 % del curso. La acreditación de la asistencia se realizará mediante un formulario que estará habilitado durante la cursada y el programa completo de la propuesta se encuentra disponible para su consulta en el siguiente link.

El curso contará con exposiciones de docentes y especialistas en astrofísica. En las diferentes ponencias se presentarán experiencias, actividades para el aula y recursos educativos sobre el sol y los eclipses.

El Proyecto CESAR se propone divulgar conocimientos relacionados con la exploración del sistema solar y el universo. Es una propuesta educativa que pretende acercar experiencias prácticas en investigación astronómica, en particular en los campos de las ciencias del espacio, la radioastronomía y la astronomía óptica.

El INFoD acompaña esta propuesta desde hace varios años, promoviendo el acceso de los docentes para fortalecer las prácticas en el aula.