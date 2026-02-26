Nicki Nicole ya tiene su participante favorita de Gran Hermano: quién es



La cantante de música urbana Nicki Nicole ya eligió a su participante favorita de la nueva edición de Gran Hermano y expresó su apoyo en redes sociales.

Se trata de la ex “hermanita” de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya”. La participante fue una de las favoritas de la edición del país vecino, convirtiéndose incluso en una de las finalistas de su temporada.

“La mía fav!!!! Todavía tengo su regalo”, escribió en su cuenta de Instagram junto a la imagen de Pincoya en el confesionario.

La cantante recordó el momento en el que ingresó a la casa de GH Chile como invitada especial y conoció a La Pincoya. En esa interacción que compartieron por unos minutos, la participante le obsequió a la cantante una muñeca de protección para las malas energías.

Según lo que mencionó la artista en sus redes, aún tiene el amuleto que le regaló la participante.