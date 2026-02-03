Murió un árbitro de fútbol en un trágico accidente en la Ruta 3



El retorno de una terna arbitral hacia La Pampa terminó en tragedia cuando el vehículo en el que se dirigían volcó y dejó un muerto, Emanuel Leguizamón, y tres heridos en un accidente que tuvo lugar cerca de Caleta Olivia.

El siniestro vial ocurrió luego del partido que disputaron Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti durante la jornada de domingo.

En el auto se desplazaban Cristian Rubiano (árbitro principal), Diego Pereyra, Yasu Muñoz (asistentes) y Emanuel Leguizamón (cuarto árbitro) cuando sufrió un fatal impacto al norte de la provincia de Santa Cruz.

La investigación determinó que era Rubiano quien conducía la camioneta y sufrió una fractura en una pierna y otros traumatismos, mientras que los asistentes Pereyra y Muñoz presentaron heridas en la cabeza y golpes. En tanto, Leguizamón fue reconocido como el fallecido.

Todos los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde continuaban bajo observación médica a la espera de un parte oficial.

“Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la #LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos», compartió la Liga Profesional en redes sociales.