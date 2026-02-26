Moria Casán y Cinthia Fernández se reconciliaron



Después de unas semanas bajo el ojo de la polémica, la conductora Moria Casán y su panelista Cinthia Fernández se reconciliaron frente a las cámaras de La Mañana con Moria. Aunque confesaron que se amigaron el día anterior, se debían unas disculpas públicas frente a su audiencia.

Las mediáticas cerraron el ciclo matutino de este jueves con un abrazo que sorprendió a todos los televidentes.

La primera palabra la tomó Casán, contextualizando al público sobre la pelea: “Bueno, la semana pasada, como todos saben, salimos en cadena nacional. Yo le dije alguna cosa de su pasado que se decía, que no dije yo. Eso la lastimó. Ella hizo su descargo en Twitter, yo hice el mío con ciertas chicanitas y todo”.

“Yo sería incapaz de hacer sentir mal a alguien. Tomo todo como un show. Este equipo es coral, genuino, fluye y es hermoso. En ningún momento hubo nada para marcar a Cinthia ni a nadie”, continuó.

La conductora explicó que, si bien para ella no fue algo grave, puede entender cómo sus palabras afectaron a su colega: “Para mí fue un día más, no me movió la aguja. Para ella tal vez sí. Pero como somos mujeres guerreras, antes de implosionar, explotamos”.

Según explicaron ambas, Cinthia fue la primera en presentar una bandera blanca: “Yo le agarré la mano y le dije: ‘¿Puedo hablar cinco minutitos con vos?’”, relató Fernández. “A mí me mató porque me miró con buenos ojos”, sumó Moria.

“Cuando alguien te da la mano y te mira así, lo único que me dio fue para abrazarla. Le dije que no había que explicar nada. Está todo perfecto”, concluyó la conductora.

Luego de compartir un abrazo frente a cámara, ambas despejaron cualquier duda de que sea una reconciliación “armada”: “Esto no es hipocresía, mi amor. Yo de hipócrita, cero. Me manejo con el sarcasmo, con la ironía, con la lengua que tengo y con la historia que tengo”.

Por su parte, Cinthia explicó por qué fue ella quien dio el primer paso a la reconciliación: “Hay algo que voy a rescatar de nosotras dos: nos dijimos lo que queríamos y lo que sentíamos. Moria lo pasa más por el show. Yo soy súper sentimental”.