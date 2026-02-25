Milei hablará ante la Asamblea Legislativa el domingo 1 de marzo



A través del decreto 107/26, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se formalizó este miércoles que el primer mandatario procederá a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación a partir de las 21 del próximo domingo.

El decreto se publicó este miércoles en el Boletín Oficial y ratifica lo que venía manejándose entre bambalinas y que había sido confirmado esta semana por Adorni en el marco de una conferencia de prensa.

Será la tercera apertura de sesiones ordinarias de esta gestión, y en todos los casos la hora elegida fue las 21. Un horario infrecuente, porque en general las anteriores administraciones realizaban esos actos en hora del mediodía.

Producto genuino de la televisión, Milei sorprendió en 2024 al anunciar que realizaría su presentación en horas de la noche, eligiendo el prime time para sus presentaciones.

Repitió esa conducta para las otras dos oportunidades en las que se presentó, los 15 de septiembre de 2024 y 2025, para presentar los presupuestos en actos realizados en el recinto de la Cámara de Diputados.