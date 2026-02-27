Marcelo Gallardo se despidió de River

Marcelo Gallardo, el exentrenador de River, se despidió del club y de su gente con un emotivo mensaje en la sala de conferencias de prensa, donde reconoció que “a veces es muy difícil” devolver todo el cariño que recibe.

El técnico de 50 años le deseó al club, al plantel y a la dirigencia “que se puedan reponer” y que logren “volver a ponerse de pie” de cara al futuro.

En un gesto que refleja su vínculo con el club, el “Muñeco” bromeó: “no me voy a despedir”, ya que su hijo asiste al colegio de River y comentó que volverá mañana a las instalaciones para retirarlo.

La despedida la abrió con la frase “Simplemente agradecer”. Gallardo habló desde el corazón del “Millonario”, institución que marcó su vida y a la que no le hace justicia el último ciclo: su segunda etapa no tuvo la dimensión de la primera, en la que ganó entre otras cosas dos Copas Libertadores, y formó parte de los 14 títulos que obtuvo en su primera etapa.

El entrenador destacó el apoyo popular y agradeció a la gente “por otra noche de amor incondicional”, reiterando que retribuir todo ese afecto “a veces es muy difícil”.

También agradeció a la prensa por el “respeto” mostrado y aseguró que estará “muy pendiente de lo que pase” en River “durante el tiempo que esté afuera”, dejando abierta la posibilidad de un futuro regreso.

Tras su comentario humorístico sobre no despedirse por la escolaridad de su hijo en el Instituto River Plate, Gallardo les deseó “un buen año” a la institución, al plantel y a la dirigencia, esperando que puedan recuperarse de un inicio de temporada adverso “y volver a ponerse de pie para lo que viene”.

En esta segunda etapa, que duró menos de dos años y le dio menos alegrías que la primera, Gallardo dirigió 86 partidos: 36 triunfos, 32 empates y 18 caídas. No sumó títulos y tuvo una sola final, la Supercopa Internacional 2023, perdida ante Talleres por 3-2 en los penales luego de un 0-0 tras los 120 minutos.