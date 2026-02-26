La tercera noche de Gran Hermano Generación Dorada quedó marcada por el abandono de Daniela De Lucía



La tercera emisión de Gran Hermano Generación Dorada, que justo coincidió con la primera gala de eliminación, se vio marcada por el luto y la conmoción tras la salida de Daniela De Lucía.

La jugadora debió abandonar la competencia de forma urgente este miércoles 25 de febrero al ser informada sobre el fallecimiento de su padre, un hecho que transformó por completo el clima de la casa más famosa del país. Había ingresado hace apenas 24 horas.

Tras recibir la noticia en el confesionario, Daniela regresó brevemente a la habitación para recoger sus pertenencias. Con una entereza admirable, se reunió con el grupo en el comedor para comunicarles la verdad, según se observó en la gala conducida por Santiago del Moro.

“Se merecen que les diga la verdad: se murió mi papá. La vida es movimiento… me quedaré con ganas de vivir este mundo surrealista”, expresó antes de cruzar la puerta, dejando a sus compañeros en un estado de shock absoluto.

La partida de De Lucía disparó una ola de sensibilidad entre los famosos. Mientras Andrea del Boca buscaba consuelo en Kennys Palacios compartiendo reflexiones familiares, otros como Yipio y Jenny Mavinga no pudieron contener las lágrimas.

La jornada cerró con una charla grupal profunda donde afloraron historias personales de pérdida, convirtiendo este episodio de febrero de 2026 en uno de los momentos más humanos y crudos de la historia del reality.