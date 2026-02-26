FERNANDO IGLESIAS - SENADO

Iglesias fue aprobado como embajador


Siendo la primera orden del temario, la Cámara alta aprobó este jueves el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Bélgica a Fernando Iglesias. Fueron 38 votos a favor, 31 en contra y hubo una abstención de la senadora Flavia Royón.

Votaron en contra el interbloque Popular, como así también se los santacruceños José María Carambia Natalia Gadano y la neuquina Julieta Corroza. También votaron en contra los miembros de Convicción Federal, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza Carolina Moisés.

Después de terminar su mandato en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, el Gobierno nacional había iniciado las gestiones para enviar el plácet a Bruselas, capital de Bélgica y sede central de las oficinas de la Unión Europea. El 8 de enero fue nombrado “en comisión” por decreto a la espera del tratamiento del pliego en el período extraordinario.

