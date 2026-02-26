Iglesias fue aprobado como embajador



Siendo la primera orden del temario, la Cámara alta aprobó este jueves el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Bélgica a Fernando Iglesias. Fueron 38 votos a favor, 31 en contra y hubo una abstención de la senadora Flavia Royón.

Votaron en contra el interbloque Popular, como así también se los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano y la neuquina Julieta Corroza. También votaron en contra los miembros de Convicción Federal, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.

Después de terminar su mandato en la Cámara de Diputados en diciembre pasado, el Gobierno nacional había iniciado las gestiones para enviar el plácet a Bruselas, capital de Bélgica y sede central de las oficinas de la Unión Europea. El 8 de enero fue nombrado “en comisión” por decreto a la espera del tratamiento del pliego en el período extraordinario.