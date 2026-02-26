GENERACIÓN DORADA - GRAN HERMANO

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros 8 nominados


Luego de dos noches en la que se presentaron todos los participantes, Gran Hermano Generación Dorada tuvo este miércoles su primera gala de nominación, que dio lugar a una placa de ocho participantes.
Con la conducción de Santiago del Moro, el programa volvió a la pantalla no solo mediante la señal de aire, sino también a través de una robusta estrategia multiplataforma que incluye transmisiones exclusivas por streaming, buscando asegurar el liderazgo absoluto del rating en este 2026.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este miércoles llegó la primera nominación, que tal cual anticipó el animador, no será en vivo debido a la gran cantidad de participantes, pero sí se verá durante el programa de Telefe. Previamente se concretó el abandono de Daniela De Lucía.

Los primeros nominados de Gran Hermano Generación Dorada
Carmina
Emanuel
Manu
Brian
Lucero
Pincoya
Sol
Zilli

La depresión como encrucijada existencial

La depresión como encrucijada existencial

