El Gobierno admite modificaciones a la Reforma Laboral



La senadora Patricia Bullrich admitió este domingo que harán una modificación a la ley de Modernización Laboral en lo referente a las licencias por enfermedad, para que en aquellas que sean consideradas severas, el empleado pueda cobrar el 100%. Eso no implica que vaya a volver al Senado, por cuanto están analizando alternativas para implementar esa modificación.

Entrevistada por TN, la jefa del bloque libertario de la Cámara alta sostuvo que “uno de los principales problemas que tiene la Argentina es la industria del juicio laboral”, y ejemplificó: “Hay juicios que llegan a 2.500 millones de pesos para el trabajador”. Por eso aclaró que ahora le ponen límite: piso y techo.

“¿A un empleado que tiene 20 años de antigüedad le va a caer la nueva ley?”, le preguntaron, a lo que Bullrich contestó afirmativamente, aclarando que “lo que se cambió es ‘la crema’ que le ponían a los juicios. La Ley de Contrato de Trabajo siempre dijo: un mes por año. ¿Qué dice la nueva ley? Un mes por año”, pero planteó que “ahora no podrán poner que si te pagaban la SUBE eso era salario; si te pagaban el comedor también… Engordaban, engordaban, engordaban y entonces una PyME como “Naranja Mandarina”, una tienda de tres trabajadores en Jujuy, que vende ropa, tuvo un juicio de 380 millones de pesos… Cierra Naranja Mandarina, desaparece”.

Según Bullrich, “la trampa se hizo ley”, y garantizó que a partir de la nueva norma “no le pueden poner aditamentos” al cálculo indemnizatorio, al tiempo que explicó que no se le pone ningún tope a la indemnización.

El cambio en las licencias

Consultada sobre la polémica que se ha dado en torno a los porcentajes que se pagarán a partir de ahora a quienes pidan licencias, Patricia Bullrich sostuvo que los cambios “no fueron a último momento”, y consideró que se trata de un tema “muy sensible”, dado que “como hay una mafia en la litigiosidad laboral, hay una mafia también con los certificados médicos”.

Se quejó porque la Argentina hoy tiene 15% de ausentismo en el sector privado, y detalló cómo es el pago de sueldos en otros países en casos de licencia: en Portugal pagan el 65% del salario; en Francia el 70; Uruguay 70; España 64; Suiza 80; Austria 50; Italia 67; Suecia 80; Bélgica 60; Finlandia 70 y Alemania 70.

Respecto de las enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, la jefa del bloque LLA respondió: “Vamos a hacer una modificación, le vamos a dejar el 100%. Lo estamos trabajando. Solo en caso de corroboración concreta y fehaciente”.

Con todo, aclaró que hay que dejar en líneas generales el pago de solo el 50% por los abusos que en la materia se realizan. “Hay presos en todo el país por certificados truchos -aseguró-. Nosotros vinimos a terminar con las mafias, esto es una mafia”.

La senadora dijo que habrá junta médica en hospitales públicos o lugares de reconocida capacidad médica, pero eso será para las enfermedades que suceden en el trabajo.

Ante una pregunta sobre las modificaciones que van a hacer para las enfermedades severas, Bullrich dijo que “hoy en día el trabajador tiene reserva de un año en el cargo; a los dos años le aplican el 245, que es la indemnización. Lo que cambió es el porcentaje (salarial) por las mentiras de las mafias”. Y destacó: “Como en ningún momento la Ley de Contrato de Trabajo distinguía entre enfermedades no severas y las severas, vamos a trabajar este tema y ahí sí va a volver a lo que era el 100%”.

“Estamos analizando si lo hacemos por Diputados; hoy lo hablé con Martín Menem, vamos a ver si lo hacemos por reglamentación, o lo buscamos como un artículo de ley que se vote como otra ley, le vamos a buscar la forma”.

Por último citó los diagnósticos sobre salud mental, afirmando que “en eso hay un excesos enorme. El certificado psiquiátrico es un exceso enorme. Es una de las licencias que más se usan”.

