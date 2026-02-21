El Centro Cultural Provincial convoca a artistas visuales



Desde la Subsecretaría de Cultura de Chubut convocaron a artistas visuales noveles de la provincia a participar de una nueva instancia de selección curatorial destinada a conformar la programación anual de exposiciones 2026 de la Galería de Artistas Noveles del Centro Cultural Provincial (CCP), un espacio recientemente renovado que funciona como ámbito de visibilización, acompañamiento y proyección de creadores emergentes.

La convocatoria está dirigida exclusivamente al campo de las artes visuales, entendido en un sentido amplio e inclusivo, abarcando diversos lenguajes, prácticas y soportes, y no constituye un concurso, premio ni salón, sino un procedimiento de planificación curatorial orientado a la construcción colectiva del calendario expositivo anual.

Condiciones

Las propuestas deberán fundamentarse conceptualmente en la identidad chubutense, promoviendo el sentido de pertenencia al territorio a partir de sus imaginarios, memorias, problemáticas, símbolos y expresiones culturales, en concordancia con los objetivos del Centro Cultural Provincial, que tiene como misión la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural, el acompañamiento de nuevas generaciones de artistas y la formación de públicos.

Podrán participar artistas noveles mayores de edad, ciudadanos argentinos nacidos en la provincia del Chubut o que acrediten un mínimo de dos años de residencia efectiva, quienes deberán presentar su propuesta en formato digital al correo electrónico [email protected]. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 27 de febrero de 2026 a las 14 horas.

La selección de las propuestas estará a cargo del Área de Programación del Centro Cultural Provincial, mediante un proceso de curaduría orientado a definir los artistas y obras que integrarán la programación expositiva 2026 de la Galería de Artistas Noveles. En dicho proceso podrá incorporarse, cuando se considere pertinente, el asesoramiento técnico de la Jefatura de Departamento de Artes Visuales de la Subsecretaría de Cultura, sin que ello implique la conformación de jurados ni instancias competitivas.

Una vez definida la programación, la Subsecretaría de Cultura comunicará vía correo electrónico a los artistas seleccionados y coordinará los aspectos vinculados a la exhibición de las obras. Los derechos de autor permanecerán en todo momento en potestad exclusiva de sus creadores, no generando cesión alguna por la participación en la convocatoria, aunque ésta implica la autorización para el uso de imágenes y registros audiovisuales con fines de difusión cultural e institucional en medios y soportes oficiales.

Desde la Subsecretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Provincial, se brindará acompañamiento institucional para el desarrollo de las exposiciones, que podrá incluir montaje, producción de material de difusión y señalética, impresiones y soportes técnicos necesarios, acompañamiento comunicacional, asesoramiento en nuevas tecnologías y la introducción de los artistas en el ecosistema de activos digitales, incluyendo la creación de hasta cinco piezas en formato NFT para quienes resulten seleccionados.