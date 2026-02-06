El buque Pacific World visita Chubut por primera vez

Este viernes 6 de febrero, el buque de pasajeros Pacific World amarró sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, en Puerto Madryn. Se trata de la primera vez que esta embarcación visita la provincia del Chubut, sumándose a la actual temporada de cruceros.

El buque arribó proveniente de Ushuaia con 1.686 pasajeros y 679 tripulantes a bordo, y tiene previsto permanecer hasta las 19 horas de este viernes.

El Pacific World es operado por la organización internacional Peace Boat, una entidad sin fines de lucro que desarrolla programas de intercambio cultural, educación para la paz y promoción del desarrollo sostenible a través de viajes marítimos alrededor del mundo. Este perfil particular distingue a la embarcación de los cruceros tradicionales, proponiendo una experiencia centrada en el encuentro entre culturas y la reflexión sobre problemáticas globales.

Ceremonia de recibimiento

En el marco de esta primera escala en aguas provinciales, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Sergio Aníbal Bustos; junto al director Operativo, Martín Liendo; el director de Infraestructura, Mariano Taylor, y la jefa de Operaciones del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, Flavia Ituarte, participaron de una ceremonia de intercambio de plaquetas con el capitán y autoridades del buque, como gesto institucional de bienvenida y reconocimiento por esta visita inaugural.